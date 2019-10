Италия Киелини: Кристиано Роналдо е като хиена на терена 25 октомври 2019 | 16:35 - Обновена 0



За оттеглянето му от футбола и плановете му за след това



Ще играя още две години, не повече. След това бих искал да започна работа като директор, но без да бързам с това. Най-голямата грешка на нас, футболистите, е, че когато приключим с кариерите си, мислим, че веднага сме готови. Не се виждам като треньор. Това трябва да ти е призвание и да си готов за много голяма саможертва, а все още нямам такова усещане. I don't know when I'll be back, I think February or March. I'm going to play two more years, after which I'll retire. I don't see myself as a coach, but I'd like a managerial role.



[Chiellini] pic.twitter.com/nNwFLQPBf3 — Bianconeri Zone (@BianconeriZone) 25 октомври 2019 г. За мечтаната Шампионска лига



През последните години ни липсва способността да разберем как да се справяме по-добре на финалите, до които достигаме. Така губим някои мачове, в които сме прекалено смели. Заболя ме много от загубата от



За Кристиано Роналдо



Никога няма да го видиш как си угажда или се глези заради това какъв е. Той има прекалено важни всекидневни цели. Всичко, което прави, е преценено и много внимателно. За мен е привилегия, че е в отбора, защото дори и на 34 години винаги виждаш в него желанието да се подобрява. Това е различно и може да се каже, че е като един многонационален живот. Единственото, което трябва да направиш за него, е той да се чувства добре в тима, защото след това на терена е като хиена. The difference between #Allegri and #Sarri? The latter is very technical, living for numbers and patterns.



[Chiellini] pic.twitter.com/E5CYv3vDzP — Bianconeri Zone (@BianconeriZone) 25 октомври 2019 г. За Маурицио Сари и Масимилиано Алегри



Общото помежду им е, че и двамата са родени победители. Сари е голям перфекционист, който внимава за всеки дребен детайл. Винаги прави научен анализ на всичко, давайки статистики и числа, които стимулират играча. Важното е да се създаде съпричастие между наставника и състава. Смятам, че успехът на Ювентус идва от това, че се взима най-доброто от тези двама големи треньори.

