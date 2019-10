ММА Деймиън Мая и Бен Аскрен лице в лице (видео) 25 октомври 2019 | 14:58 - Обновена 0



копирано





Битката е от голямо значение за Funky, който идва след първа загуба в своята кариера. Подглавната среща ще бъде в лека категория и в нея Майкъл Джонсън се връща в лека категория, за да се бие срещу Стиви Рей.



Ето ги бойците лице в лице в денят за медии, както и бойната карта за вечерта:



5 burning questions heading into #UFCSingapore (via @davedoylemma) https://t.co/fTwtQFN2Mj — MMA Junkie (@MMAjunkie) 25 октомври 2019 г.

Главна карта:



Деймиън Мая - Бен Аскрен



Майкъл Джонсън - Стиви Рей



Франк Камачо - Бениел Дариуш



Силир Жане - ДонТейл Мейс



Муслим Салихов - Лауреано Старополи Този уикенд UFC се завръщат с поредното си събитие, което ще се проведе в Каланг, Сингапур. Черешката на тортата в бойната карта на UFC Fight Night ще бъде битка в полусредна категория между бившия претендент за титлата на UFC Деймиън Мая и бившия шампион на ONE и Bellator - Бен Аскрен.Битката е от голямо значение за Funky, който идва след първа загуба в своята кариера. Подглавната среща ще бъде в лека категория и в нея Майкъл Джонсън се връща в лека категория, за да се бие срещу Стиви Рей.Ето ги бойците лице в лице в денят за медии, както и бойната карта за вечерта:Деймиън Мая - Бен АскренМайкъл Джонсън - Стиви РейФранк Камачо - Бениел ДариушСилир Жане - ДонТейл МейсМуслим Салихов - Лауреано Старополи



mma.bg

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 344 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1