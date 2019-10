Англия Ливърпул спечели важно дело в съда 25 октомври 2019 | 14:55 - Обновена 0



Контрактът между двете страни, на стойност 45 млн. паунда на година, изтича в края на тази кампания, като от New Balance претендираха, че той може автоматично да бъде подновен, ако компанията отправи оферта, равна на конкурентната. От Nike са предложили на европейския клубен шампион да му плащат по 30 млн. паунда за срок от пет години. Клубът обаче убедил съдията по делото, че New Balance не може да изравни офертата на американския концерн по отношение на маркетинга и дистрибуцията на артикулите на отбора.

BREAKING: First report from court as Liverpool win kit deal battle https://t.co/F8OcQnTO41 — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) 25 октомври 2019 г. Отборът на Ливърпул е спечелил важна битка в съда, съобщава Liverpool Echo. Мърсисайдци ще могат да подпишат договор с Nike, влизащ в сила от следващия сезон, след като заведеното от настоящия им доставчик на екипи New Balance дело срещу тях днес беше отсъдено в полза на клуба.Контрактът между двете страни, на стойност 45 млн. паунда на година, изтича в края на тази кампания, като от New Balance претендираха, че той може автоматично да бъде подновен, ако компанията отправи оферта, равна на конкурентната. От Nike са предложили на европейския клубен шампион да му плащат по 30 млн. паунда за срок от пет години. Клубът обаче убедил съдията по делото, че New Balance не може да изравни офертата на американския концерн по отношение на маркетинга и дистрибуцията на артикулите на отбора. “Клубът е доволен, че съдията отсъди в наша полза съдебния спор с настоящия ни доставчик на екипировка New Balance. Ще продължим да работим с тях през този сезон, докато подготвяме екипите на Ливърпул за следващата кампания с нашия нов доставчик”, заяви клубният говорител, цитиран от изданието.

