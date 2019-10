Сордо води на рали Испания, драма за Ожие

Пилотът на Hyundai Дани Сордо води на рали Испания пред своя съотборник и претендент за титлата във WRC Тиери Нювил, докато Себастиен Ожие губи шансовете да защити титлата си от изминалия сезон.

Ожие започна отлично състезателния ден с етапна победа и аванс от 0.7 сек спрямо Сордо и 0.3 сек спрямо Нювил. Още в началото на следващия етап обаче хидравличен проблем на неговия Citroen C3 доведе до повреда в скоростната кутия и волана. Французинът направи някои поправки по автомобила, но въпреки това се движи с ниска скорост и изостана с над три минути и половина до обяд от лидера в генералното класиране и фаворит за титлата От Танак с Toyota.

