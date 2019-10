Тенис 8 тенисистки протягат ръце към престижен трофей и рекорден награден фонд 25 октомври 2019 | 14:17 0



The 2019 @SHISEIDO_corp WTA Finals Shenzhen lineup pic.twitter.com/7i9cNgJdng — WTA Finals (@WTAFinals) October 25, 2019 Регламентът предвижда осемте тенисистки да бъдат разпределени в две групи (всяка с по четири състезателки), като първите две от всяка група се класират за полуфиналите.

Iconic Selfie

The Shenzhen Landscape looks amazing! #WTAFINALS pic.twitter.com/zNzC0fbjcF — WTA Finals (@WTAFinals) October 25, 2019 Шампионката ще заслужи рекордните 4 725 000 долара, при положение, че спечели всичките си мачове в турнира, който ще се проведе от 27 октомври до 3 ноември. Целият награден фонд също е рекорден за професионалния тенис - 14 милиона долара. Това е два пъти повече от миналогодишния награден фонд, който бе 7 милиона долара. Осемте участнички на предстоящите Финали на WTA вече тренират усилено в Шънжън, където за първи път ще се проведе престижният турнир, чийто домакин през последните години беше Сингапур. Ашли Барти, Каролина Плишкова, Наоми Осака, Бианка Андрееску, Симона Халеп, Петра Квитова, Белинда Бенчич и защитаващата миналогодишната си титла Елина Свитолина се снимаха с ценния трофей, а освен това си направиха и селфи за спомен.Регламентът предвижда осемте тенисистки да бъдат разпределени в две групи (всяка с по четири състезателки), като първите две от всяка група се класират за полуфиналите.Шампионката ще заслужи рекордните 4 725 000 долара, при положение, че спечели всичките си мачове в турнира, който ще се проведе от 27 октомври до 3 ноември. Целият награден фонд също е рекорден за професионалния тенис - 14 милиона долара. Това е два пъти повече от миналогодишния награден фонд, който бе 7 милиона долара. 0



