Джокович и Надал направиха страхотно шоу в Казахстан

Демонстративният двубой доведе до множество дискусии и предизвика неодобрението на мнозина, които разкритикуваха Надал и Джокович, че са избрали “частното парти” в Казахстан пред участие в официалните турнири на АТР тази седмица (в Базел и Виена).

Един от недоволните бе турнирният директор на Erste Bank Open в австрийската столица Едвин Вайндорфер, който не одобрява факта, че на световния №2 и на водача в ранглистата им е позволено да участват в такъв тип събитие по време на сезона.

Rafael Nadal and Novak Djokovic held a master class for children in Nur Sultan. Photoreport: https://t.co/HVydkx9RdI pic.twitter.com/143Bl3QguY