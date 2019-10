Винс Картър стана първият играч в историята с участие в 22 сезона в НБА

Олимпийският шампион от Сидни 2000 Винс Картър стана първият играч в историята, който записа участие в 22-и сезон в Националната баскетболна асоциация.

42-годишният ветеран влезе като резерва и записа 10:14 минути на полето с една асистенция при успеха в първия мач на Атланта от новата кампания над домакина Детройт със 117:100.

Vince Carter checks in for the first time, making it officially 22 seasons, the most for any player in NBA history pic.twitter.com/hfDQcDmt3I