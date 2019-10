Защитник на Ман Сити претърпя операция

Левият защитник на английския футболен шампион Манчестър Сити и на украинския национален отбор по футбол Олександър Зинченко претърпя операция на коляното в клиника в Барселона.

