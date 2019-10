Авто Мания Новият Passat: ново поколение инфотейнмънт и озвучителни системи 25 октомври 2019 | 13:14 0



Volkswagen цифровизира до голяма степен управлението на функциите и информацията в новия Passat, който е първият модел на марката, оборудван с третото поколение на модулната интертейнмънт платформа MIB3 (Modular Infotainment Matrix). Digital Cockpit Новият Passat предлага като опция и второто поколение на добре познатия Active Info Display на Volkswagen - новият Digital Cockpit. Блокът на контролните прибори с цифрови показания е подобрен значително в сравнение с предходната система, графиката на екрана е по-ясна и с по-високо качество на изображението, а гамата от функции е издигната на съвсем ново равнище. Новият Digital Cockpit с 11.7-инчов екран осигурява по-добро графично представяне, по-висока пикселна плътност, подобрена яркост и контраст, както и по-висока интензивност на цветовете. Водачът има възможност за бързо и лесно превключване между трите основни графични профила на екрана чрез бутона View на мултифункционалния волан: Профил 1 / класически циферблати. Оборотомерът (отляво) и скоростомерът (отдясно) са показани интерактивно върху класически кръгли циферблати. Информационните полета в очертанията на циферблатите могат да се конфигурират свободно. В средата между оборотомера и скоростомера е разположен допълнителен екран с възможност за индивидуално конфигуриране Профил 2 / информационни полета. С натискане на бутона View водачът може да премине към цифрови показания на контролните прибори, при който кръглите циферблати са заменени от информационни полета с възможност за конфигуриране според предпочитанията. Мястото в средата отново е отредено на екрана с възможност за индивидуален подбор на показваната информация. Профил 3 / дисплей с функция. С още едно натискане на бутона и на целия дисплей зад волана се показва навигационната карта. Допълнителната информация като скоростта на движението например се изобразява в долната част на екрана. Tрето поколение на модулната интертейнмънт платформа MIB3 (Modular Infotainment Matrix) Tретото поколение на модулната интертейнмънт платформа MIB3 (Modular Infotainment Matrix) се отличава с разширена в няколко области функционалност. След пазарната премиера, моделът ще се предлага с базираните на MIB3 платформата аудионавигационни системи Discover Media (8.0-инчов екран) и Discover Pro (9.2-инчов екран). Част от аудионавигационната гама на новия модел е и системата "Composition" (6,5-инчов екран). Най-важната отличителна черта на новите системи е модулът за онлайн свързаност OCU (Online Connectivity Unit), който включва и вградена eSIM карта. Това означава, че ако собственикът пожелае, Passat може да бъде онлайн постоянно – необходима е само регистрация в системата на Volkswagen. Използването на OCU има няколко предимства. На първо място благодарение на него се осигурява възможността за използване в Passat на мобилни онлайн услуги, както и услуги за стрийминг на музика без необходимост от свързване на смартфон или от допълнително инсталиране на SIM карта. При това Volkswagen поема разходите за пренос на данни (с изключение на разходите при пренос на данни за стрийминг услуги). Възможността за интуитивно управление на менютата на системите от новата MIB3 платформа доразвита и частично преустроена. Така например, благодарение на променения начален екран, при Discover Pro водачът може да управлява практически всички функции на инфотейнмънт системата само с помощта на две ясни, прегледни и логични нива от структурата на менютата. Водачът може с лекота да подбере броя и подредбата на всички тези функции точно както при приложенията на екрана на личния си смартфон - това е всичко! Благодарение на този подход, управлението на функциите в новия Passat е по-проста и лесна от когато и да било. Към настоящия момент специалистите на Volkswagen вече са пренесли голяма част от новите технологии от Touareg към Passat, а дизайнът и структурата на екранните менюта също е заимстван от най-новото поколение на флагмана в SUV гамата на марката. Сега вече е възможно и индивидуално конфигуриране и подредбата на елементите в главното меню. Конфигурацията на менюто за управление на навигационната функция също е променена. Основната цел на промените е създаването на възможно най-интуитивна структура на менюто и затова отляво на екрана вече има четири малки символа, до които водачът може да получи незабавен достъп – Въвеждане на дестинация (Destination Import), Последни дестинации (Last Destinations), Преглед на пътуването (Trip Overview) с интерактивна карта и Любими (Favourites) със запаметени дестинации. Прегледът на пътуването (Trip Overview) е напълно нова функция – при включена навигационна система и пълен изглед на картата на екрана, отляво на екрана може да се види прегледът на пътуването под формата на стилизиран маршрут (вертикална лента). Информацията за състоянието на трафика и интересните обекти POI (Рoints Оf Interest) се показват на основата на онлайн данните за пътнотранспортната обстановка в реално време и заедно с очакваните закъснения. Когато водачът докосне символа на някой POI на екрана (например на ресторант), съответните подробности за него се показват автоматично и така можете например да се обадите директно, за да резервирате маса. В допълнение към познатите FM, AM и DAB станции, услугата Internet Radio осигурява достъп и до онлайн радиостанции, което означава, че водачът и неговите спътници вече могат да слушат любимите си радиопрограми от цял свят. Пътниците могат също така да свържат своя смартфон, таблет, електронен четец или друго подобно устройство към интернет чрез Wi-Fi точката за достъп на борда на новия Passat. Благодарение на онлайн връзката е подобрен допълнително и гласовото управление с естествени фрази. Важно за бизнес потребителите е и друго удобство – при наличие на сдвоен (paired) смартфон на борда, текстовите съобщения могат да бъдат диктувани, а получените съобщения да бъдат четени на глас от инфотейнмънт системата. Гласово управление с естествени фрази - просто кажете “Hello Volkswagen” и Passat ще започне да реагира на вашите естествено произнесени гласови команди. Моделът потвърждава готовността си с “Yes, please?” и всички основни функции на навигацията, телефона и аудиосистемата вече могат да се управляват с вашата реч. Озвучителна система Dynaudio – специално адаптирана за Passat Високоговорителите на озвучителната система са специално разработени, преминали задълбочени изпитания и адаптирани към конкретните изисквания на интериора на Passat в завода на Dynaudio в датския град Скандерборг, където се произвеждат и самите озвучителни тела, използвани в новия Passat. В интериора на новия Passat са вградени общо дванайсет на брой озвучителни тела Dynaudio. Десет високоговорителя с ниско ниво на собствения резонанс са монтирани във вратите – по един бас високоговорител, средночестотен високоговорител и високочестотна тонколона в облицовките на предните и по един басов и един високочестотен високоговорител във всяка от задните врати. Озвучителната система се допълва от централен високоговорител в арматурното табло и субуфер, разположен в багажното отделение. Мобилен ключ В бъдеще класическият ключ за достъп до автомобила ще бъде заменен от личния смартфон. We Connect дава тази възможност на собствениците на новия Passat още днес – с негова помощ в смартфона се извършват необходимите за изпълнението на тази задача настройки, след което устройството се оторизира чрез инфотейнмънт системата и въвеждане на еднократна парола. Мобилният ключ ще бъде съвместим с повечето устройства на Samsung, а за използването на смартфона като мобилен ключ не е необходимо наличие на покритие на мобилната мрежа. Достатъчно е да поставите смартфона в близост до дръжката на вратата по същия начин, по който актуалната система за отключване и стартиране без ключ осигурява достъп до Passat. За да бъде стартиран автомобила, оторизираният смартфон трябва да се постави в новото отделение със смартфон интерфейс пред скоростния лост на новия Passat. Освен тези удобства, можете да изпратите мобилния ключ и на приятели или на членове на семейството, така че и те да могат да използват своя смартфон като ключ за достъп и стартиране на автомобила.

