Моторни спортове Винялес отново най-бърз на "Филип Айлънд", инцидент между Маркес и Лоренсо 25 октомври 2019 | 09:12 - Обновена 0



копирано

Маверик Винялес със своята Yamaha бе най-бързият пилот и във втората свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Австралия. В самия край на сесията пък шампионът за 2019-а Марк Маркес удари съотборника си Хорхе Лоренсо. В сесията участие не взе откритието на сезона Фабио Куартараро заради лекарствата, които трябваше да приеме след инцидента си в първата тренировка рано сутринта. Is the top ten now set for qualifying?



If it rains for FP3, @mvkoficial12 will lead the field with @FabioQ20 potentially facing Q1 if he rides tomorrow! #AustralianGP pic.twitter.com/kLKh829GHr — MotoGP™ (@MotoGP) October 25, 2019 Винялес зае първото място още в началото на сесията на "Филип Айлънд", а в края й завърши на него с половин секунда преднина спрямо втория – Андреа Довициозо с Ducati. Трети се нареди Кал Кръчлоу със сателитна Honda пред Данило Петручи и Джак Милър с Ducati. Маркес се нареди шести като в последната си обиколка се опита да изпревари своя съотборник Хорхе Лоренсо на 11-ия завой. Резултатът обаче бе контакт помежду им, от който изхвърча част от единия мотор. Trouble in paradise?



Things got a little heated between the @HRC_MotoGP riders at the end of FP2! #AustralianGP | https://t.co/8zBZWzxuvK — MotoGP™ (@MotoGP) October 25, 2019 Зад Маркес остана ветеранът Валентино Роси, следван от таланта на Suzuki Алекс Ринс. Топ 10 допълниха Франко Морбидели с Yamaha и Алейш Еспергаро с Aprilia. Йоан Зарко бе с 15-о време с Honda, на 1.6 сек зад Винялес, но с две десети аванс пред Лоренсо. Инцидент в сесията претърпя Пол Еспергаро с КТМ.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 301

1