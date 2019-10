Моторни спортове Куартараро е под наблюдение, пропуска втората MotoGP тренировка 25 октомври 2019 | 07:08 - Обновена 0



копирано

Сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро ще пропусне втората свободна тренировка от уикенда на MotoGP в Австралия след тежкото си падане в първата сесия. Дебютантът в кралския клас за сезон 2019 претърпя тежък инцидент в заключителните минути на тренировката и бе отведен в медицинския център. Там отхвърлиха версията за сериозна контузия, като медиците заявиха, че Фабио може да продължи остатъка от състезателния уикенд. Въпреки това е било нужно да дадат на французина силни обезболяващи заради хематома в левия глезен и заради тях Куартараро няма да вземе участие във втората тренировка. He’s been declared fit, but won’t participate in FP2 due to the painkillers he was administered. We’ll monitor his condition and update before FP3 2/2#PETRONASmotorsports | #MotoGP | #AustralianGP | #FQ20 — PETRONAS SRT (@sepangracing) October 25, 2019 Състоянието на Куартараро е под наблюдение и нови детайли около него ще има преди третата тренировка в събота сутрин, допълниха от отбора. The crash that meant the end of #AustralianGP Day 1 for @FabioQ20



Even though he was declared fit , the Frenchman didn't participate in FP2 due to the painkillers he was administered #MotoGP pic.twitter.com/AEkX0u0itm — MotoGP™ (@MotoGP) October 25, 2019

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 358

1