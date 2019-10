Моторни спортове Винялес най-бърз в първата тренировка в Австралия, тежко падане за Куартараро 25 октомври 2019 | 06:52 - Обновена 0



копирано

Пилотът на Yamaha Маверик Винялес бе най-бърз в първата свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Австралия, докато талантът Фабио Куартараро претърпя тежък инцидент на мократа "Филип Айлънд". Винялес бе единственият пилот с обиколка под минута и 39 сек, като накрая остана с преднина от 0.147 сек спрямо сателитния пилот на Ducati Джак Милър. Куартараро пък бе отведен в медицинския център на трасето веднага след падането. BIG highside for @FabioQ20!



The @sepangracing is stretchered away with apparent pain in his left leg #AustralianGP pic.twitter.com/oZwm4asQD9 — MotoGP™ (@MotoGP) October 25, 2019 Именно Винялес, Милър и шампионът Марк Маркес с Honda бяха в челото на подредбата за по-голямата част от тренировката. Испанецът завърши с трето място, следван от ветерана с Yamaha Валентино Роси, за когото ГП на Австралия е 400-ото Гран При. Доктора бе на 0.928 сек зад Винялес, а в топ 5 влезе и Данило Петручи с Ducati. @mvkoficial12 holds onto top spot in #MotoGP FP1!



The @YamahaMotoGP rider leads home favourite @jackmilleraus at Phillip Island! #AustralianGP pic.twitter.com/8ZPSMyMWlR — MotoGP™ (@MotoGP) October 25, 2019 Сателитната двойка на Yamaha Франко Морбидели и Фабио Куартараро се наредиха шести и седми, следвани от двама КТМ пилоти Пол Еспергаро и Мигел Оливейра, а топ 10 допълни Андреа Довициозо. В първото си качване на Honda Йоан Зарко, който този уикенд замества Такааки Накагами, завърши 13-и, на почти две секунди зад Винялес. Зарко бе с по-добро темпо от Кал Кръчлоу с другата сателитна Honda, както и от съотборника на Маркес Хорхе Лоренсо, който завърши 18-и. Aprilia срещнаха технически проблеми и Андреа Яноне и Алейш Еспергаро успяха да запишат по едва 13 обиколки, завършвайки тренировката последни.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 319

1