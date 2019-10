Мачът Диас - Масвидал пропадна заради допинг

Главният мач на UFC 244 на 2 ноември в легендарната зала “Медисън Скуеър Гардън” в Ню Йорк пропадна. В него трябваше да се срещнат Хорхе Масвидал и Нейт Диас. Те щяха да се бият за званието най-гадното копеле на UFC.

Причината за отпадането на мача от програмата е провален допинг тест на Диас. Той отрече енергично в социалните мрежи да е употребявал забранени вещества или замърсени съмнителни хранителни добавки.

Your all on steroids not me pic.twitter.com/ykrZmRIoPS