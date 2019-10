ММА Багата: Трябва да уморя Черния звяр 25 октомври 2019 | 02:51 - Обновена 0



Благой Иванов - Багата ще се изправи в съдбоносен мач срещу Дерик Люис - Черния звяр на 2 ноември в легендарната зала "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк (САЩ). 3-рундовата битка от тежка категория ще бъде четвъртия двубой за българина в UFC. Срещата ще бъде предавана пряко по "Макс спорт 2".

Преди броени дни Багата навърши Христовата възраст. Специално за читателите на "България Днес" Иванов разкри подробности от тренировъчния си лагер. - Благой, как преминава вашата подготовка и готов ли сте за най-важния сблъсък във вашата кариера?

- Готвя се с няколко много добри бойци. Сред тях е Джош Копланд, срещу когото имах мач. Тук е Рой Нелсън и още две момчета. С българина Наско Джамбазов също правим спаринги. Краят на лагера се вижда. Всичко протече нормално. Може да се каже, че съм готов за битката. Ще видим какво ще се случи на 2 ноември. View this post on Instagram @blagoyivanovmma and @akajav preparing for #ufc244 #ufcperformanceinstitute #americankickboxingacademy #akafightnews #reebok #ufc #madisonsquaregarden #bulgaria #combatsambo A post shared by AKAFightNews (@akafightnews) on Oct 22, 2019 at 2:38pm PDT

- Защо тренирате в Лас Вегас, а не в Сан Хосе, където бяха предишните ви лагери?

- Моят треньор Хавиер Мендес беше заедно с Хабиб Нурмагомедов в Абу Даби и Русия. Бившият шампион на UFC в тежка категория Даниел Кормие, с когото обичайно тренирам, има контузия на ръката. Кейн Веласкес премина към кеча и вече се готви в други зали. Това е една от причините. Мендес в момента е при мен в Лас Вегас. - Моят треньор Хавиер Мендес беше заедно с Хабиб Нурмагомедов в Абу Даби и Русия. Бившият шампион на UFC в тежка категория Даниел Кормие, с когото обичайно тренирам, има контузия на ръката. Кейн Веласкес премина към кеча и вече се готви в други зали. Това е една от причините. Мендес в момента е при мен в Лас Вегас. View this post on Instagram @akajav #ufc244#msg A post shared by Blagoyivanov (@blagoyivanovmma) on Oct 19, 2019 at 11:05pm PDT

- Подготвили ли сте изненади за Дерик Люис?

- Готвим разни неща. Наблягаме повече на боя в стойка. Трябва да уморя Черния звяр. Ще видим как ще тръгне срещата. Готов съм да покажа борба на земята.



- Вашият съперник Даниел Кормие довърши Дерик Люис именно на земята. Той даде ли ви съвет?

- Не сме говорили задълбочено. Когато разбрах, че ще играя с Люис, Кормие по това време се готвеше за Стипе Миочич. Каза ми, че ако го сваля на земята още в първия рунд, ще се улеснят доста нещата.



- Трите ви мача в UFC приключиха по точки. Имате ли намерение по-рано да довършите Люис?

- Обичам да довършвам противниците, но не всеки път става. Когато двама състезатели са на високо ниво, е по-трудно. В тежка категория никога не се знае. След като загубих от Жуниор дос Сантос, бях предпазлив срещу Бен Ротуел. В срещата с Тай Туиваса показах част от моята игра. Ще се опитам да довърша Дерик Люис.

- И двамата са опасни. Дерик Люис не е за подценяване. Има много тежък удар. Ако пропуснеш дори едно попадение, директно губиш цялата среща. Нека да мине този мач и ще ви кажа кой е по-опасен.



- Ако сравните вашето състояние с предишните ви три мача в UFC, в каква форма се намирате?

- Доста добре съм засега. Набирам инерция. Определено съм най-добре в сравнение с предишните мачове. Имах доста време да се подготвя. Продължавам да свалям килограми. Със сигурност ще бъда по-лек от Люис.



- Ще се биете в "Медисън Скуеър Гардън", място, където легенди като Мохамед Али са писали история. Има ли допълнителна тръпка от този факт?

- За мен ще е голямо удоволствие. Това е Меката на бойните спортове. Всеки има желание да покаже какво може. Горд съм с този факт. Ще дам всичко.

- Ще се доближа доста, ако спечеля. Вероятно ще трябва още един мач да изиграя преди възможност да се изправя за титлата. - Ще се доближа доста, ако спечеля. Вероятно ще трябва още един мач да изиграя преди възможност да се изправя за титлата.

