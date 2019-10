Рено няма да обжалват двойната дисквалификация

След като късно снощи стана ясно, че ФИА дисквалифицира Рено от Гран при на Япония, тимът имаше кратък срок, в който да реши дали ще обжалва. В крайна сметка французите обявиха официално, че няма да го направят.

Ето какво написаха Рено в Туитър: "Съжаляваме за решението, взето от стюардите, и особено за тежестта на приложеното наказание. Според нас санкцията не съответства на евентуални ползи, които са извлекли двамата ни пилоти, в контекста на система, която е обявена за напълно законна и иновативна.

Наказанието е също така непоследователно в сравнение с други санкции, които са били приложени напоследък от стюардите за подобни нарушения. Тъй като ние нямаме нови доказателства (освен вече предоставените от нас), които да приложим, за да докажем легалността на системата, нямаме желание да отделяме повече време и усилия в един безплоден дебат пред Международния апелативен съд, относно субективната преценка, довела до наказанието.

Поради изложеното, няма да обжалваме санкцията.

Формула 1 винаги ще бъде арена за безкомпромисно търсене на дори най-малките възможности за състезателен напредък. Винаги сме правили това и ще продължаваме да го правим, въпреки че засилим вътрешните процеси преди да представяме иновативни технологии на пистата".

