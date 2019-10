Роси посочи какво би го убедило да продължи кариерата си и след 2020

Валентино Роси се опасява, че състезателната решетка за сезон 2021 в MotoGP прекалено рано започва да се обсъжда. Доктора иска да вземе напълно информирано решение за себе си дали да продължи кариерата си след 2020 г. или да се оттегли от световната сцена, но все още чувства, че е прекалено рано за подобен отговор.

Ветеранът от Тавулия има договор до края на 2020-а както повечето пилоти. Някои от тях вече започнаха преговори за нов, а тези, които не са, ще започнат до началото на следващия сезон, който за Роси ще бъде 21-ви в кралския клас.

The headline stats of @ValeYellow46's career are simply incomparable to anything we've ever seen



Take a look at the headline figures of his outstanding career so far #Rossi400 | #AustralianGP https://t.co/Z8GD0ub0jo