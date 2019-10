Провали ли се ВАР при гола на Аякс?

FIFA ambassador @marceldesailly will show them this footage to expose this huge VAR mistake!#beINUCL #AJACHE pic.twitter.com/4mInOsM7tn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 23, 2019

Chelsea legend Desailly to complain to Fifa about Ajax goal disallowed through VAR https://t.co/E9mMwlczqN — The Sun Football (@TheSunFootball) October 24, 2019

Изненадващо за мнозина Челси победи Аякс на "Йохан Кройф Арена", нанасяйки първа загуба за сезона на полуфиналиста от миналото издание на Шампионската лига. Попадението отбеляза Миши Батшуай няколко минути преди края, но развоят можеше да бъде и друг, ако през първото попадение Аякс бе повел в резултата. Куинси Промес прати топката във вратата на Кепа в 35-ата минута, но попадението бе отменено заради много тънка засада на холандеца. Дали обаче изобщо имаше такава? Според стопкадъра, който ВАР използва за вземането на окончателното решение, това е така. По-късно една от телевизиите, излъчващи двубоя - beIN SPORTS, обаче показа, че това не е точният стопкадър, който трябва да бъде взет предвид, тъй като в използвания от ВАР такъв топката вече е на разстояние от Хаким Зиеш, който центрира. Ако стопкадърът се направи малко по-рано - в момента на отделянето на топката от крака на Зиеш, то позицията на Промес е по-скоро чиста.В студиото на beIN бившият играч на Челси Марсел Десаи коментира ситуацията и се съгласи, че решението е грешно и е в ущърб на Аякс. Французинът, който е посланик на УЕФА, дори се ангажира, че ще предостави лично тази запис на европейската централа, за да покаже нагледно неточността.