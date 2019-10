ММА Конър Макгрегър обяви завръщането си в UFC 24 октомври 2019 | 15:26 0



January 18, 2020



Save the date, Conor McGregor says his return to UFC is in the books. pic.twitter.com/juD2QNFxDT — UFC on BT Sport (@btsportufc) October 24, 2019

Все още не е ясен обаче опонентът на Макгрегър, който в типичния си стил заяви, че не му “пука” срещу кого ще се изправи в търсене на първа победа от 12 ноември 2016 година, когато нокаутира Еди Алварес. Той ще проведе 12-седмичен лагер преди участието си в Лас Вегас.

Here's Conor McGregor announcing that he'll return to the Octagon JAN. 18 in Las Vegas - Leading potential opponents are Cerrone and Gaethje per @arielhelwani



| #UFC pic.twitter.com/6mOiqqgagR — Niall McGrath (@niallmcgrath4) October 24, 2019

