Куартараро не бърза да подписва договор в MotoGP за 2021-ва

Сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро ще стартира в Австралия с цел да запише първата си победа в кралския клас на мотоциклетизма на трасе, което харесва машината му. 20-годишното откритие на сезона няма планове да бърза да подписва нов договор, въпреки напрежението, което му оказват отборите. Причината за това е прогресът, който французинът осъществява с всеки изминал кръг. Куартараро финишира втори в три от последните четири състезания зад Маркес, а конкурентите на Honda търсят пилот, който да може да противоречи именно на Маркес. Another second-place confirms Fabio Quartararo as the Rookie of the Season



El Diablo is going to be a huge problem in 2020 #JapaneseGP pic.twitter.com/OgIM0KTLbv — MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) October 20, 2019 "Всички заводски отбори са заинтересовани от Фабио", разкрива неговият мениджър Ерик Майе. "От месец май (когато Куартараро спечели първия си полпозишън) стратегията ми е да забавя преговорите за сезон 2021. Не искам да фиксирам бъдещето му 18 месеца преди началото на сезон 2021. Причините са технически, защото е твърде рано да разберем кой пакет е най-добър за Фабио, и икономически, защото стойността му се увеличава постоянно".

