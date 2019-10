Връщат шампионския трофей от 2004 г. на Локомотив (Пловдив)

View this post on Instagram

Шампионската купа на Локомотив ще се завърне у дома! Това стана факт тази сутрин в Министерски съвет! Титлата от 2004 година ще бъде отново на "Лаута" със съдействието на министър-председателят Бойко Борисов, министърът на спорта Красен Кралев и кандидатът за кмет на Пловдив Здравко Димитров. Купата бе връчена на собственика на ПФК Локомотив 1926 Христо Крушарски, който в компанията на Георги Иванов, Христо Бонев и Атанас Узунов горещо благодари за жеста от страна на премиера. Трофеят ще бъде донесен днес на стадиона в 16:00ч. ПФК Локомотив кани всички желаещи, които искат да се докоснат отново до него, да заповядат на стадиона! Нека посрещнем Купата заедно!

