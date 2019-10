Тенис Новак Джокович и Рафа Надал пристигнаха заедно за демо мача в Казахстан (видео) 24 октомври 2019 | 11:48 0



копирано

Новак Джокович и Рафаел Надал ще изиграят благотворителен мач в Казахстан днес (24 октомври) и вече пристигнаха в столицата Нур-Султан. Двамата се срещнаха с организаторите, получиха букети с цветя и се снимаха заедно. 24 Oct 2019, Rafael Nadal and Novak Djokovic will play exhibition match in Nur-Sultan, Kazakhstan.



Schedule:



12 pm (local time) : Press conference

6 pm : Tennis clinic for young tennis players

7 pm : Exhibition match at Barys Arenahttps://t.co/L5ZNkE1mGU pic.twitter.com/16sux6tXIc — Tanika (@SitTanyusha) October 22, 2019 Световният №1 и вторият в ранглистата ще се срещнат в Barys Arena, а 11,578 зрители, какъвто е капацитетът на съоръжението, ще могат да наблюдават двете тенис легенди. В 15 ч. българско време Надал и Джокович ще проведат тренировка с деца, а час по-късно предстои истинското шоу. В азиатската страна определиха двубоя като „уникална възможност за младите казахстански тенисисти и младото поколение да почерпят от опита на легендарни играчи, както и за жителите на Нур-Султан и на цялата страна да се насладят на уникален спектакъл“, съобщава „Express“. Миналия декември Надал и Джокович трябваше да изиграят демонстративен мач в Саудитска Арабия, но Матадора страдаше от контузия в глезена и плановете се отложиха. Турнирите във Виена и Базел заемат място в календара на ATP точно когато сърбинът и испанецът трябва да играят в Казахстан, така че двамата решиха да пропуснат тези надпревари. Това тяхно действие доведе до множество дискусии и предизвика неодобрението на мнозина. Един от тях бе турнирният директор на Erste Bank Open в австрийската столица Едвин Вайндорфер. Той не одобрява факта, че на световния №2 и на водача в ранглистата им е позволено да участват в такъв тип събитие по време на сезона. Rafael Nadal and Novak Djokovic at the press conference in Nur-Sultan, Kazakhstan



https://t.co/GITDVJMM6m pic.twitter.com/82UxTWKvgb — Tanika (@SitTanyusha) October 24, 2019 „Имаше одобрение от президента на ATP, защото според правилата по време на турнирите от Тура не могат да се провеждат демонстративни мачове. Трябва да уважаваме това правило. Не мисля, че е хубаво, че се провеждат демонстративни двубои по време на протичащи в същия период ATP турнири“, каза директорът на надпреварата във Виена по-рано през месеца в ексклузивно интервю за Tennis World. „Играчите са членове на ATP. След финалите има период, който не попада в рамките на съответния сезон и всеки може да играе по това време“, изрази мнението си Вайндорфер. Очаква се Джокович и Надал да се завърнат за Мастърса в Париж, който започва на 28 октомври в зала „Берси“. След това ще се отправят към финалите на ATP в O2 Arena в Лондон, за които вече се класираха. В преките срещи помежду им сърбинът води с 28-26. TennisKafe.com

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 440

1