Филаделфия триумфира в първата битка с Бостън (видео)

SIXERS CHOKE THE CELTICS FOR THE WIN! pic.twitter.com/Gq4qDeVvBf — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) October 24, 2019

Kemba Walker's Celtics debut vs the Sixers pic.twitter.com/vgfcPRXT0c — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) October 24, 2019

Кемба Уокър вероятно ще иска да забрави бързо първия си мач за Селтикс в редовния сезон - 12 точки и 2 асистенции при стрелба от игра 4/18 за 34 минути на терена. Гордън Хейуърд напомни за най-добрите си дни с 25 точки и 5 борби, Джейсън Тейтъм добави 21, а Енес Кантер се отчете с 12 точки за гостуващия тим. Филаделфия срази Бостън със 107:93 в първата битка помежду им за новия сезон, а макар да ставаше дума за дебютния мач на двата тима от новата кампания, баскетболистите не пестиха сили и енергия. Срещата в “Уелс Фарго Сентър” в Пенсилвания имаше плейофен заряд, което не е изненада, защото Сиксърс и Селтикс отново са сочени за два от основните фаворита в Източната конференция на НБА.Нито един от играчите на Фили, включили се от пейката, не завърши с двуцифрен точков актив, но това не се оказа решаващо, след като всички от стартовата петица вкараха поне по 15 точки. Бен Симънс не стреля от тройката, но това не му попречи да остане на крачка от “трипъл-дабъл” с 24 точки, 9 асистенции и 8 борби, както и 11/16 в стрелбата от игра. Джош Ричардсън добави 17 точки в дебюта си, Ал Хорфърд започна кариерата си в Сиксърс с 16 точки срещу бившия си тим, а Тобайъс Харис и Джоел Ембийд останаха с по 15, овладявайки съответно 15 и 13 борби.Кемба Уокър вероятно ще иска да забрави бързо първия си мач за Селтикс в редовния сезон - 12 точки и 2 асистенции при стрелба от игра 4/18 за 34 минути на терена. Гордън Хейуърд напомни за най-добрите си дни с 25 точки и 5 борби, Джейсън Тейтъм добави 21, а Енес Кантер се отчете с 12 точки за гостуващия тим. 0



