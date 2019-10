Световен футбол ФИФА не само не се отказва, но вече обяви домакина на новото голямо Световно клубно първенство 24 октомври 2019 | 10:13 - Обновена 0



копирано

Съветът на ФИФА единодушно реши, че Китай ще домакинства първото издание на световното клубно първенство, което ще се състои през юни и юли 2021 година. В новия формат се планира да вземат участие 24 отбора. Голяма част от водещите европейки клубове обявиха, че не са съгласни с този формат и ще бойкотират турнира, но явно това по никакъв начин не влияе на плановете на ФИФА. Все още продължават консултации относно начина на определяне на участниците от шестте конфедерации. Според неофициална информация победителят ще получи 120 милиона долара.

"Това ще бъде първото реално и истинско Световно клубно първенство, в което ще се конкурират най-добрите клубове. Всеки, който обича футбола, ще очаква с нетърпение новия турнир", заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино.



Катар ще домакинства последните две издания на стария формат на Световното клубно първенство. Тазгодишният турнир започва на 11 декември, като от полуфиналната фаза ще се включи и европейският клубен шампион Ливърпул. #China will host the #FIFA Club World Cup in June-July 2021, FIFA announces in #Shanghai today. The huge amount of prizes (with the winner getting $120 mln) will surely incentivize more teams to participate. https://t.co/so24177EIs pic.twitter.com/xta0nutJiq — The Paper (@thepapercn) October 24, 2019 "Това ще бъде първото реално и истинско Световно клубно първенство, в което ще се конкурират най-добрите клубове. Всеки, който обича футбола, ще очаква с нетърпение новия турнир", заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино.Катар ще домакинства последните две издания на стария формат на Световното клубно първенство. Тазгодишният турнир започва на 11 декември, като от полуфиналната фаза ще се включи и европейският клубен шампион Ливърпул.

Още по темата

0



копирано

ВАСИЛ СУМРАЧКИ редактор - отдел "Футбол" Прочетена 6601 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1