Сладко-горчив привкус след премиерата на “Кайри в Бруклин” (видео)

FIFTY POINTS.



WELCOME TO THE MF PARTY, BROOKLYN. pic.twitter.com/eNzJ5mQheg — SLAM (@SLAMonline) October 24, 2019

Бившият гард на Кливланд и Бостън започна кариерата си при “мрежите” по невероятен начин, като за 38 минути игра наниза 50 точки, но същевременно пропусна стрелба, която можеше да донесе победата на неговия тим. Кайри вкара 17/33 в стрелбата от игра (7/14 от тройката), 9/10 от наказателната линия, овладя 8 борби и даде 7 асистенции, а освен това не направи нито една грешка за престоя си на игрището.



Новото попълнение на домакините подобри два рекорда - за най-много вкарани точки от играч на Нетс в дебют и за най-много точки, реализирани от играч за новия му тим. Първото постижение се държеше от ДиАнджело Ръсел с 30 през 2017, а второто от Кики Вандевеге с 47 през 1984 година.

Кайри Ървинг записа официален дебют за Бруклин при домакинството срещу Минесота, дало начало на сезон 2019/2020 и за двата отбора, но феновете на Нетс останаха със сладко-горчив привкус след този двубой. Домакините отстъпиха на Тимбърулвс със 126:127 след продължение, а очаквано в главната роля цяла вечер бе звездното лятно попълнение на нюйорския тим.

Карл-Антъни Таунс бе най-добър за Минесота с 36 точки, 14 борби, 3 чадъра, 3 отнети топки и 3 асистенции, както и 7/11 в стрелбата за три точки. Андрю Уигинс добави 21 точки, а Робърт Ковингтън остана на една борба от “дабъл-дабъл” с 15 точки и 9 овладени отскочили топки.

WE ARE BACK!!!! Timberwolves 127 Nets 126 pic.twitter.com/2G9bJDpDjE — Did the Timberwolves win? (@DidTimberwolves) October 24, 2019

Нетс не изиграха най-доброто възможно първо полувреме, като след встъпителните 12 минути изоставаха с 11 точки, а на почивката пак догонваха съперника с двуцифрена разлика при 56:68. Последва фантастична трета четвърт, в която Бруклин изцяло обърна нещата в своя полза и поведе с 93:88, а след здраво преследване в резултата в последната част, двата отбора не излъчиха победител и редовното време завърши 115:115, като в допълнителния период Бруклин успя да поведе само веднъж, а в последствие Ървинг пропусна последния шут при 126:127.



Карис ЛаВърт вкара 20 точки за Нетс, Ториън Принс се отличи с 15 плюс 11 борби, а Спенсър Динуиди се включи с 14 от пейката. Карл-Антъни Таунс бе най-добър за Минесота с 36 точки, 14 борби, 3 чадъра, 3 отнети топки и 3 асистенции, както и 7/11 в стрелбата за три точки. Андрю Уигинс добави 21 точки, а Робърт Ковингтън остана на една борба от “дабъл-дабъл” с 15 точки и 9 овладени отскочили топки.Нетс не изиграха най-доброто възможно първо полувреме, като след встъпителните 12 минути изоставаха с 11 точки, а на почивката пак догонваха съперника с двуцифрена разлика при 56:68. Последва фантастична трета четвърт, в която Бруклин изцяло обърна нещата в своя полза и поведе с 93:88, а след здраво преследване в резултата в последната част, двата отбора не излъчиха победител и редовното време завърши 115:115, като в допълнителния период Бруклин успя да поведе само веднъж, а в последствие Ървинг пропусна последния шут при 126:127.Карис ЛаВърт вкара 20 точки за Нетс, Ториън Принс се отличи с 15 плюс 11 борби, а Спенсър Динуиди се включи с 14 от пейката.

