Федерер отново не показа милост (видео)

: @TennisTV | #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/kuZuciUqNP — ATP Tour (@atptour) October 23, 2019 Тази вечер Федерер бе във вихъра си, като демонстрира магически изпълнения и загуби само 3 гейма, както бе и в неговия мач №1500 в понеделник срещу германския квалификант Петер Гойовчик (6:2, 6:1). Федерер е спечелил последните си 22 мача на централния корт в Базел, а общият брой на победите му в турнира е 73, като швейцарецът има 9 поражения.

: @TennisTV | @rogerfederer | #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/PY6avEZZLw — ATP Tour (@atptour) October 23, 2019 Федерер взе първия сет само за 22 минути и спечели първите 8 гейма в мача. След това сервиращите печелеха подаванията си, но в деветия гейм Федерер направи нов пробив и затвори сета с 6:3, като така сложи и край на двубоя. Носителят на рекордните 20 титли от "Големия шлем" Роджър Федерер направи нова крачка към 10-и трофей на турнира в родния си град Базел. В мач от втория кръг 38-годишният швейцарец надигра с 6:0, 6:3 молдовеца Раду Албот и на 1/4-финалите в петък чака своя сънародник и приятел Стан Вавринка или американеца Франсис Тиафоу.Тази вечер Федерер бе във вихъра си, като демонстрира магически изпълнения и загуби само 3 гейма, както бе и в неговия мач №1500 в понеделник срещу германския квалификант Петер Гойовчик (6:2, 6:1). Федерер е спечелил последните си 22 мача на централния корт в Базел, а общият брой на победите му в турнира е 73, като швейцарецът има 9 поражения.Федерер взе първия сет само за 22 минути и спечели първите 8 гейма в мача. След това сервиращите печелеха подаванията си, но в деветия гейм Федерер направи нов пробив и затвори сета с 6:3, като така сложи и край на двубоя.

