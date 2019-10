Челси нанесе първа загуба на Аякс през сезона (видео)

Двата отбора оправдаха очакванията за офанзивен футбол и от самото начало започнаха с атаките. Домакините бяха малко по-активни, но първият точен удар бе в актива на лондончани. В 14-ата минута Маунт проби добре и стреля в близкия ъгъл, но Онана изби. В 26-ата минута домакините допуснаха първа грешка в защита, след като Зиеш не изчисти добре топката, което даде шанс на Ейбрахам да обстрелва вратата от добра позиция, но ударът му премина встрани от целта.

Десет минути преди почивката Куинси Промес засече на далечната греда много добро центриране на Зиеш. Попадението обаче бе отменено след намесата на ВАР заради много тънка засада на холандеца.

Not sure why they needed the VAR for that Ajax 'goal' he was miles offside...#Ajaxchelsea #UCL pic.twitter.com/ds2wqtzMtT