Скандали около новата дата за Ел Класико, Ла Лига ще оспорва решението в съда

От Ла Лига настояваха Ел Класико да се проведе на 7 декември, защото на 18 декември има и кръг от надпреварата за Купата на краля. LaLiga say they don't agree with the RFEF Competition Committee's decision to play #ElClásico on 18th December and are looking at taking legal action pic.twitter.com/uTtEPww6ro — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) October 23, 2019 Няколко часа след като официално стана ясна новата дата за провеждането на първото за сезона Ел Класико между Барселона и Реал Мадрид, Ла Лига обяви, че възнамерява да съди Испанската футболна федерация заради днешното решение. То бе взето с 2:1 гласа, като против бе именно представителят на Ла Лига."Ла Лига не може да се съгласи с решението на комисията да одобри датата 18 декември след постигане на споразумение между Барселона и Реал Мадрид, но въпреки възраженията на Ла Лига относно датата, в която трябва да се изиграе отложеното Ел Класико. Проучваме внимателно документацията, която получихме относно процеса по вземане на въпросното решение. Това се прави с цел да се оцени предприемането на евентуални правни действия и срещу кого трябва да бъдат насочени те", гласи официалното становище на органа, администриращ испанското първенство.От Ла Лига настояваха Ел Класико да се проведе на 7 декември, защото на 18 декември има и кръг от надпреварата за Купата на краля.

