Наинголан: Бих искал Конте да ме тренира, той беше луд по мен

Халфът на Каляри Раджа Наинголан призна, че би искал да бъде трениран от наставника на Интер Антонио Конте . Играчът е собственост на “нерадзурите”, но с пристигането на италианеца на “ Джузепе Меаца ” през това лято той беше преотстъпен на сардинския клуб. Това беше изненадващ ход от страна на Интер, тъй като специалистът проявяваше интерес към белгиеца още докато беше мениджър на Челси

“Бих искал да бъда трениран от него. За един месец успях да оценя неговите решителност и идеи. Той беше много ясен и прям. Говореше открито, когато нещо не беше наред. По време на предсезонната подготовка той ме дръпна настрана, за да ми каже, че е бил луд по мен и че ме е искал в Челси. Решението за преотстъпването ми обаче е било на клуба и той подкрепял тяхната позиция. Той ми го каза директно и още в самото начало, а аз ценя хората, които ти казват нещата в лицето”, сподели Наинголан пред DAZN.

