Григор преклони глава пред Беретини след здрава битка и два тайбрека (видео)

Григор взе убедително първите си две подавания в мача и се оттегли на първата почивка с аванс от 2:1 в резултата, след като и италианецът спечели лесно откриващия си сервис-гейм. И двамата тенисисти бяха безкомпромисни при свой начален удар, като в същото време не успяваха да притиснат по никакъв начин съперника си на ретур. Това продължи до 4:4, но в деветия гейм за първи път някой от сервиращите имаше проблеми. Това беше Григор, който трябваше да се измъква от 15:40. Димитров се справи отлично в този труден момент, като първо вкара прекрасен сервис, който Беретини не успя да върне, а после се възползва по най-добрия начин от късия ретур на италианеца- 40:40. Хасковлията взе и следващите две точки и отново излезе напред в резултата - 5:4.



С убедително спечелен сервис-гейм Григор си осигури минимум тайбрек при 6:5, но в нито един гейм в първата част българинът не затрудни по-серизно противника си при начален удар на италианеца. Така логичната развръзка бе тайбрек и в него Григор направи първия мини-пробив, като си извоюва ранен аванс от 2:0. Беретини обаче отговори с 3 поредни точки, а Димитров изравни за 3:3. С известна доза късмет Беретини пласира на линията една топка, която Григор се надяваше да излезе в аут и след намесата на системата "Ястребово око" италианецът бе с едни гърди напред - 4:3.



При 4:4 Григор не намери добре топката от бекхенд и това донесе важен мини-пробив на Беретини. Италианецът не се възползва първоначално, като апроучът му излезе в аут за 5:5, но секунди по-късно Беретини се сдоби с първия сетбол при 6:5. В следващото разиграване Григор не издържа, опита по-агресивен удар от форхенд, но изкара топката в аут и оспорваният първи сет в крайна сметка бе спечелен от третия в схемата.



Втората част започна с гейм на нула за Беретини, а веднага след това Григор трябваше да заличава брейкпойнт при 30:40. Българинът се справи и изравни за 1:1, но така и не успяваше да създава неприятности на италианеца при сервис на Беретини, който бързо поведе с 2:1. A SMASHING performance



Berrettini powers on in Vienna, defeating Dimitrov in straight sets



: @TennisTV | @ErsteBankOpen pic.twitter.com/e7TIJ4eJ16 — ATP Tour (@atptour) October 23, 2019 В следващите минути и двамата продължаваха да сервират стабилно и при 5:4 Беретини бе вече само на гейм от победата, а Димитров трябваше задължително да вземе подаването си. Григор го направи, но при 5:6 се оказа в същата ситуация и този път нещата се получиха по-сложни за него. При 30:40 Беретини имаше мачбол. Григор не трепна, вкара хубав сервис и заложи на агресията - със страхотно драйв воле, което попадна в очертанията на корта мачболът бе заличен, а после хасковлията се осигури влизането в тайбрека, който трябваше на всяка цена да спечели. Another vital win for Matteo Berrettini in his charge to London!



Another vital win for Matteo Berrettini in his charge to London!

He takes down Dimitrov 7-6 7-6 to reach the Vienna quarter-finals pic.twitter.com/xYP1DmHD8D — Tennis TV (@TennisTV) October 23, 2019 Вторият тайбрек в срещата обаче се разви катастрофално за българина. При 1:1 Григор допусна двойна грешка и Беретини се възползва по най-добрия начин, повеждайки с 4:1. При точката за 3:1 италианецът някак успя да завърши топката, въпреки че българинът бе на косъм да го прехвърли от много трудно положение. Може би точката, която окончателно пречупи Григор бе тази за 5:1, при която Беретини "матира" нашето момче с изумителен минаващ удар от форхенд по правата. Григор не съумя да стори нищо повече и трябваше да се примири с поредното си ранно отпадане след отличното представяне на US Open през септември. Единственият българин в световния тенис елит Григор Димитров загуби с 6:7 (5), 6:7 (1) от поставения под №3 италианец Матео Беретини в мач от втория кръг на турнира във Виена. И двамата достигнаха до полуфиналите на US Open през септември, а Димитров бе спечелил единствения сблъсък помежду им досега - 7:5, 6:4 на клея в Монте Карло през април тази година. Сега обаче Беретини надделя над най-силния ни тенисист, който така и не достигна до нито една точка за пробив в целия мач, а вторият тайбрек се разви по кошмарен за него начин.

