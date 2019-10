Ducati с интерес към Винялес в MotoGP

Генералният директор на Ducati в MotoGP Джиджи Далиня заяви, че пилотът на Yamaha Маверик Винялес е опция за италианския отбор в шампионата за сезон 2021. Както почти всеки пилот от състезателната решетка, настоящият договор на Винялес изтича през 2020 г. Осемкратният шампион Марк Маркес вече започна преговори с Honda за нов контракт, а откритието този сезон Фабио Куартараро е много вероятно да остане с Yamaha. Така Винялес става един от най-желаните пилоти на пазара.

"Винялес е един от пилотите, които успяват да победят Маркес", коментира пред италианското издание Gazzetta dello Sport Далиня. "В момента преценяваме кое ще бъде най-доброто решение за нас, но то не зависи единствено от нас".

