Паратичи призна, че Манджукич може да се присъедини към нов отбор преди януари

Спортният директор на Ювентус Фабио Паратичи даде отговори на някои от въпросите, които витаят в пресата през последните няколко седмици. Той засегна темата за Марио Манджукич, който бе един от основните играчи на “старата госпожа” при Масимилиано Алегри, но с идването на Маурицио Сари бе тотално забравен.

ManU has been handed a boost in his pursuit of Mario Mandzukic, after he halved his £300,000-a-week wage demands in order to secure a move away from Turin.



Mandzukic has yet to feature at all this season under new boss Sarri and is keen on finding an exit in the January window. pic.twitter.com/5khgopWdLA