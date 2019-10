Де Лаурентис: Ибрахимович в Наполи? Това зависи от него

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис говори за възможността да привлече нападателя на ЛА Галакси Златан Ибрахимович. Преди няколко дни голмайсторът даде интервю пред “Гадзета дело спорт”, в което призна, че би облякъл фланелката на “партенопеите”. Договорът му с американския отбор изтича в края на тази година.

“Преди всичко той ми е приятел. В Лос Анджелис се срещнах с него не като с футболист, а като с нормален човек, тъй като бяхме отседнали в един и същ хотил и прекарахме няколко изключителни дни заедно. Поканих го на вечеря с жена му и техните много любезни деца, като си изкарахме една невероятна вечер. На терена го виждаш по един начин, но извън него той е съвсем различен човек. Той е по-скоро мое желание, отколкото идея, но всичко зависи от него. От няколко месеца се говори за това”, заяви Де Лаурентис пред TV Luna.

Aurelio De Laurentiis hints Zlatan Ibrahimovic could join #Napoli in January. “He’s a desire of mine, but it depends on him...” https://t.co/aLRptjKnUM #LAGalaxy #MLS pic.twitter.com/zql4625Dkt