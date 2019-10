Тенис Зверев с вече 7 поражения на старта през този сезон 23 октомври 2019 | 14:52 - Обновена 0



Third time lucky @Taylor_Fritz97 records a big first win over Zverev in their third meeting, triumphing 7-6 6-4 at #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/kBMtHrjj7q — Tennis TV (@TennisTV) October 22, 2019 Поражението на Зверев означава, че той може да бъде изпреварен в класацията ATP Race to London от други тенисисти и рискува да пропусне Финалния турнир на ATP следващия месец. Миналата година Зверев стана шампион на Финалния турнир.

Feather-light touch from Taylor @Taylor_Fritz97 #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/YJ7CyhWKUE — Tennis TV (@TennisTV) October 22, 2019 На този етап шестима са сигурните участници в Лондон - Рафаел Надал, Новак Джокович, Роджър Федерер, Даниил Медведев, Доминик Тийм и Стефанос Циципас. Александър Зверев за седми път през този сезон губи още първия си мач на турнир, в който участва. Вчера поставеният под №2 в схемата германец отстъпи с 6:7 (7), 4:6 пред американеца Тейлър Фриц на турнира в Базел.Поражението на Зверев означава, че той може да бъде изпреварен в класацията ATP Race to London от други тенисисти и рискува да пропусне Финалния турнир на ATP следващия месец. Миналата година Зверев стана шампион на Финалния турнир.На този етап шестима са сигурните участници в Лондон - Рафаел Надал, Новак Джокович, Роджър Федерер, Даниил Медведев, Доминик Тийм и Стефанос Циципас.

