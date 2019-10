Грег Харди срещу Волков на UFC галата в Москва

Грег Харди ще се изправи срещу Александър Волков в подглавното събитие на UFC в Москва. Харди ще получи шанс да изкупи критиките от последния си двубой, като замести Жуниор дос Сантос. Новината бе съобщена от журналиста на ESPN Брет Окамото:

"Волков срещу Харди ще бъде подглавното събитие в Москва. Главният двубой на 9 ноември става Забит Магомедшарипов срещу Калвин Катар, но поради промяната дни преди събитието, битката остава в 3 рунда."

Харди се би преди няколко дни, но победата му със съдийско решение бе анулирана, тъй като той използва инхалатор в почивката между рундовете.

Alexander Volkov vs. Greg Hardy will be the co-main event in Moscow. Nov. 9 main event is now Zabit Magomedsharipov vs. Calvin Kattar, however due to the short notice, it will remain a three-round fight.