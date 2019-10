Мбапе: Искам да докажа, че на ПСЖ ще му бъде трудно без мен

Килиан Мбапе иска да покаже, че е безценен за Пари Сен Жермен. Нападателят остана резерва в мача от Шампионската лига срещу Брюж, но влезе през второто полувреме, отбеляза хеттрик и неговият тим спечели с категоричното 5:0 в Белгия.

"Истина е, че исках да бъда титуляр и мислех, че ще започна от началото. Треньорът обаче взе друго решение и аз трябваше да го приема, така че по-късно се опитах да покажа, че без мен е трудно. Искам да се боря за титулярното място и да помагам на отбора ми. Футболът е моята страст. Не играх два месеца и това никак не ми хареса, но медицинският екип се грижеше добре за мен и им благодаря. Искам да започвам във всеки мач и да вкарвам голове, но преди това трябва да бъда готов на 100 процента", заяви Мбапе след мача.

Kylian Mbappé has been directly involved in a goal once every 73 minutes across all competitions for PSG:



• 95 appearances

• 66 goals

• 35 assists



He turns 21 in December. pic.twitter.com/VfgpO7nH1g