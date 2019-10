Моторни спортове Вижте в кои случаи Танак ще стане WRC шампион още в Испания 23 октомври 2019 | 13:21 0



копирано

Естонецът с Toyota От Танак е пред първата си възможност да стане шампион в Световния рали шампионат (WRC). Танак бе лидер в генералното класиране за по-голямата част от сезон 2019. За да успее да спечели дебютната си титла в Испания – кръг преди финала на сезона – Танак трябва да запише с две точки повече от Ожие. Най-лесният начин да направи това е да финишира с най-добро време в неделя и да спечели единственото в календара на WRC състезание на смесена настилка. Ott Tänak can wrap up the #WRC Driver's title on #RallySpain this weekend. — ToyotaUK (@ToyotaUK) October 23, 2019 Третият претендент за титлата – Тиери Нювил от Hyundai - все още има шанс за нея, но той е минимален. За да остане в битката за титлата до последния кръг от сезона, Нювил трябва да запише с 12 точки повече от Танак в Испания. Така титлата ще бъде спечелена в Австралия, а на състезанието тогава за нея ще спорят трима пилоти. @SebOgier

First match ball @OttTanak#WRC #RallyRACC@OfficialWRC @CitroenRacing pic.twitter.com/C3PTSZ6n5f — RallyRACC (@RallyRACC) October 22, 2019 Миналата година в Испания Танак поведе, но спукана гума провали представянето му и го свали на шестото място.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 132

1