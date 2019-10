Тотнъм наказва феновете си, които са продали билети на привържениците на Цървена звезда

Тотнъм ще предприеме най-сериозните и строги възможни мерки спрямо свои привърженици, след като запалянковци на Цървена звезда нарушиха забраната на УЕФА за присъствие на мача от група "В" в Шампионската лига между двата отбора във вторник.

Феновете на сръбския клуб не получиха право да купуват билети за срещата в Лондон, след като бяха наказани заради прояви на расизъм по време на двубоя от квалификациите за Лигата срещу ХИК Хелзинки по-рано през сезона.

Около триста привърженици на Цървена звезда присъстваха в горната част зад вратата на стадиона на Тотнъм при загубата на любимия им отбор с 0:5 късно снощи. Все още не ясно как феновете са се сдобили с входните талони за мача в английската столица. От Тотнъм заявиха, че ще накажат своите запалянковци, които са продали билетите си на сърби.

No Red Star fans at the game??? pic.twitter.com/Awe6l9tnL6