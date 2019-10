Моторни спортове Citroen не могат да използват новите аеро елементи този уикенд 23 октомври 2019 | 12:58 0



Citroen няма да използват радикалните си нови аеро елементи на WRC автомобила си за предстоящия предпоследен кръга от сезона в Световния рали шампионат – рали Испания. Снимки с детайли на промените бяха показани миналата седмица, но два дни преди старта на рали Испания става ясно, че заради липса на хомологация конструкторът не може да ги вкара в действие тази седмица. Поради същата причина Citroen не успяха и да стартират в Уелс с новото си окачване. Citroen won't run overhauled aero in Rally Catalunya #WRC https://t.co/z7nPYH6ZK2 — Motorsport.com (@Motorsport) October 22, 2019 Всичко това означава, че Себастиен Ожие влиза във финалната фаза от битката за титлата без ъпдейти по автомобила си. Французинът изостава с 28 точки от лидера с Toyota От Танак два кръга преди края на сезон 2019. От Международната автомобилна федерация (ФИА) заявиха пред Autosport, че рали и техническите им отдели са работили тясно със Citroen в последните месеци, за да изяснят кои нови елементи на колата са легални и кои трябва да претърпят допълнителни промени. Въпреки всичко от конструктора не са подали заявка за хомологация на нови части. The only mixed-surface rally on the #WRC calendar, the penultimate round of the season will see @Citroen drivers @SebOgier & @EsapekkaLappi charge into battle, the Frenchman determined to keep challenging for a 7th title.



https://t.co/I3hDB9Zc8m pic.twitter.com/zyE7oPAJrX — Citroën Racing (@CitroenRacing) October 18, 2019 Миналата година рали Испания бе спечелено от деветкратния шампион със Citroen Себастиен Льоб благодарение на стратегията му с гумите в последния състезателен ден.

1