Ще издържи ли на напрежението Беретини срещу Григор?

The only thing better than an amazing trickshot is TWO amazing trickshots in a row... @GrigorDimitrov #SthlmOpen pic.twitter.com/SD9jGiEAFR — Tennis TV (@TennisTV) October 15, 2019

Беретини е фаворит на букмейкърите срещу Григор, главно защото се наслаждава на най-успешния си сезон в Световния тур на АТР. Любопитното е, че това е битка между двамата полуфиналисти на US Open, които отстъпиха съответно на Рафаел Надал и Даниил Медведев в предпоследното стъпало на турнира от “Големия шлем” в Ню Йорк.

Големият залог за Беретини в сблъсъка с Григор е възможността му да се доближи до класиране за Финалите на АТР в Лондон, след като в момента заема ключовата осма позиция в класирането по точки през 2019 година. Шансовете на италианеца се увеличиха след ранното отпадане на Александър Зверев още в първия кръг във Виена, спрян от американеца Тейлър Фриц.



Беретини имаше доста трудности да спечели откриващия си двубой в австрийската столица срещу намиращия се в криза Кайл Едмънд, като загуби първия сет и трябваше да осъществява обрат. Движението му по корта пък бе компрометирано от болки в десния глезен, като именно такава контузия го измъчваше преди няколко месеца.



Беретини спечели титлите в Будапеща и Щутгарт този сезон, като игра полуфинал в София, но в турнирите в зала засега не се представя толкова успешно. Въпреки че притежава оръжията за успех на бързи кортове, той загуби във втория кръг на предишните два турнира на закрито, в които се включи - от Андрей Рубльов и Егор Герасимов съответно в Марсилия и Санкт Петербург.



