Лека атлетика Четирима ще си оспорват приза за Атлет №1 на Европа 23 октомври 2019 | 11:48



копирано





Four world titles in a row in the hammer for Pawel Fajdek! #WorldAthleticsChampspic.twitter.com/FHgOK1iNto — European Athletics (@EuroAthletics) October 3, 2019 Павел Файдек (Полша)

- световен шампион в хвърлянето на чук

- победител в мача между САЩ и Европа

- краен победител във веригата на IAAF за хвърляне на чук



A 89.13m winning throw and bonus points for the dive



Magnus Kirt clinches the Diamond Trophy in Zurich#ZurichDL #DLFinal pic.twitter.com/ih0vyKJqdD — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 30, 2019 Магнус Кирт (Естония)

- сребърен световен медалист в хвърлянето на копие

- победител в Диамантената лига за 2019 г.

- водач в световната ранглиста за сезона с 90.61 м

- победител в Европейското отборно първенство от II лига



Daniel Stahl deserves two gold medals at this #WorldAthleticsChamps.



One for his winning discus throw and one for the celebration! pic.twitter.com/fseMWyNKmf — IAAF (@iaaforg) September 30, 2019 Даниел Стол (Швеция)

- световен шампион в мятането на диск

- носител на диамантения трофей на диск на 2019 г.

- водач в световната ранглиста за сезона със 71.86 м

- в три състезания премина границата от 70 метра този сезон

- победител в 13 от 16-те си старта през сезона



46.92.



No more words required!pic.twitter.com/HHNuuPV6PU — European Athletics (@EuroAthletics) August 30, 2019 Карстен Вархолм (Норвегия)

- европейски шампион в зала на 400 метра

- световен шампион на 400 м/пр

- носител на диамантения трофей на 400 м/пр за 2019 г.

- изравни европейския рекорд на 400 м в зала - 45.05 секунди

- постави три европейски рекорда на 400 м/пр - 47.33 сек, 47.12 сек, 46.92 сек

- непобеден в 17 състезания през сезона, включително и в серии





РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

1