Доктора призна грешката си в Япония

Валентино Роси приключи преждевременно състезанието за Гран При на Япония в кралския клас на мотоциклетизма след падане на завой номер 1, докато се движеше на 11-а позиция. Това бе първото отпадане на Роси от холандския кръг през месец юни. Общо за сезона това бе четвъртото му отпадане.

