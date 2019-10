Лека атлетика Ясни са финалистките за Атлетка на Европа 23 октомври 2019 | 11:01 0



Dina Asher-Smith is the first British woman to win a global sprint title!pic.twitter.com/1hHLRZYS4D — European Athletics (@EuroAthletics) October 2, 2019 Дина Ашър-Смит (Великобритания) през 2019 г.

- световна шампионка на 200 метра

- сребърна медалистка от СП на 100 м и 4 по 100 метра

- носителка на диамантения трофей на 100 метра

- европейска лидерка на 100 м (10.83 сек) и на 200 м (21.88 сек)



Sifan Hassan powered to victory in the 10,000m at the #WorldAthleticsChamps in a world leading 30:17.62! pic.twitter.com/HVOUaGUpmX — European Athletics (@EuroAthletics) September 28, 2019 Сифан Хасан (Холандия) през 2019 г.

- световна шампионка на 1500 и 10 000 метра

- носителка на диамантените трофеи на 1500 и 5000 метра

- световна рекордьорка на една миля (4:12.33 мин) и на 5 км (14:44 мин)

- европейска рекордьорка на 1500 м (3:51.95 мин), 3000 м (8:18.49 мин) и на 5000 м (14:22.12 мин)

- №1 в света за сезона на 1500 м, една миля, 3000 м и 10 000 м

- европейска лидерка за годината в полумаратона (65:45 мин)



Another outstanding display from Mariya Lasitskene.



She becomes the first athlete in history to win three successive high jump titles at the #WorldAthleticsChamps! pic.twitter.com/XGhRvVgtSu — European Athletics (@EuroAthletics) September 30, 2019 Мария Ласицкене (неутрален атлет)

- европейска шампионка в зала в скока на височина

- световна шампионка

- победителка в Диамантената лига

- водачка в световната ранглиста за сезона с 2.06 м

- спечели 21 от 23-те си старта

- преодоля 2.00 м или повече в 17 от своите състезания



This jump from Malaika Mihambo.



Just six centimetres off the championship record!pic.twitter.com/ATcb7sA7Cm — European Athletics (@EuroAthletics) October 7, 2019 Малайка Михамбо

- световна шампионка в скока на дължина

- носителка на диамантения трофей

- победителка в Европейското отборно първенство

- водачка в световната ранглиста за сезона със 7.30 м

1