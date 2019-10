Ленърд засенчи ЛеБрон в битката между Клипърс и Лейкърс на старта на сезона в НБА

Кауай Ленърд отбеляза 30 точки като резерва при победата на Лос Анджелис Клипърс със 112:102 срещу Лос Анджелис Лейкърс в мач от първия ден на новия сезон в първенството на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).

“These guys fight. They fight hard every single night.”



@kawhileonard speaks after the game. pic.twitter.com/1wpPYhfpW6