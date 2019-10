НБА Малко вероятно е Томпсън да играе този сезон 22 октомври 2019 | 18:02 0



Клей Томпсън продължава възстановяването си от операция на лявото коляно, която претърпя в следствие на скъсани кръстни връзки по време на финалната серия в НБА. В навечерието на сезон 2019/2020 треньорът на Уориърс Стив Кър намали надеждата на феновете на отбора, касаещи завръщането на Томпсън в игра. По думите му е “малко вероятно” един от най-добрите стрелци в историята да стъпи на терена през тази кампания. Томпсън, който преподписа за пет години и $190 милиона с Голдън Стейт по-рано през лятото, няма да бъде форсиран да се върне в игра на всяка цена и от отбора искат да са напълно убедени, че е изцяло възстановен, като това е причината да не поемат излишни рискове и да избързват.

29-годишният трикратен шампион на НБА е играл само за Голдън Стейт в професионалната си кариера, която започна през 2011 година. В 615 мача от редовния сезон той отбелязва по 19.5 точки при 41.9% успеваемост от тройката, докато в 123 плейофни срещи се отчита с 20.7 точки при 41.5% успеваемост от дистанция.

It’s looking like we might not see Klay Thompson play at all this season pic.twitter.com/FO1jiHqqaH — 95.7 The Game (@957thegame) October 22, 2019

Клей е петкратен участник в Мача на звездите, веднъж е попадал във втория символичен отбор на най-добрите защитници, има титла от Конкурса по стрелба от тройката, съпътстващ Звездния уикенд през 2016 година, а с националния отбор на САЩ е печелил световна и олимпийска титла.

