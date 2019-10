Фантастичен Иван Зайцев при завръщането на Мат Андерсън и Андреа Джани в Модена (видео + снимки)

View this post on Instagram

Superlega: Zaytsev e Bednorz guidano Modena ad un facile 3-0 su Padova LEO SHOES MODENA – KIOENE PADOVA 3-0 (25-21 25-19 25-15) Leo Shoes Modena: Anderson 8, Zaytsev 16, Bednorz 11, Christenson 3, Holt 7, Mazzone 4, Rossini (L); Pinali 1, Bossi 1, Kaliberda. Non entrati: Estrada, Salsi, Rinaldi, Iannelli (L). All. Giani. Kioene Padova: Polo 2, Volpato 3, Travica 3, Ishikawa 3, Hernandez 16, Barnes 12, […]

