Херо поема Берое?

Димитър Димитров е големият фаворит и почти сигурен нов старши треньор на Берое, твърди KotaSport.com. По информация на нашата медия, ако се стигне до окончателно разбирателство между двете страни, то Херо ще поеме цялата спортно-техническа власт при старозагорци. Той ще е мениджър – английски тип. Това означава, че оставката на досегашния спортен директор на клуба също ще бъде приета, след като вече това се случи с Томаш и екипа му.

В щаба на Димитър Димитров ще влязат познати лица. Той ще работи с екипа, с който се движи навсякъде – Петър Колев и Георги Чиликов. Има вероятност и евентуално Петър Колев да бъде лице на властта, ако Херо предпочете засега да остане встрани заради съдебните спорове с Иртиш.