Берое Beroe

Берое 1:2 Славия

последен:
21.10.2019

Берое - Ботев (Враца)

следващ:
29.10.2019

създаване: 1916г.
стадион: "Берое"
президент: Илко Русев
треньор: Александър Томаш
web: Берое / bgclubs.eu

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Херо поема Берое?

22 октомври 2019 | 15:28 - Обновена
Херо поема Берое?

Димитър Димитров е големият фаворит и почти сигурен нов старши треньор на Берое, твърди KotaSport.com. По информация на нашата медия, ако се стигне до окончателно разбирателство между двете страни, то Херо ще поеме цялата спортно-техническа власт при старозагорци. Той ще е мениджър – английски тип. Това означава, че оставката на досегашния спортен директор на клуба също ще бъде приета, след като вече това се случи с Томаш и екипа му.


В щаба на Димитър Димитров ще влязат познати лица. Той ще работи с екипа, с който се движи навсякъде – Петър Колев и Георги Чиликов. Има вероятност и евентуално Петър Колев да бъде лице на властта, ако Херо предпочете засега да остане встрани заради съдебните спорове с Иртиш.

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Спортни новини		 Прочетена 6871

Добави коментар ›› Коментари (23)

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RS
(Гост) 23
отговор
22 октомври 2019 | 17:11

Те феновете на Берое са нещо средно между тъща и свекърва...вечно са недоволни! Там и Клоп да дойде с помощник Гуардиола пак няма да са доволни. Рейтинг: 9 2

Берое СтЗ
(Гост)
22 октомври 2019 | 17:30

Вярно е това. Но нека доуточним, че се чуват гласовете на по-пискливите фенове, които са малцинство. Рейтинг: 1 0

Дърт Бероец
(Гост)
22 октомври 2019 | 17:45

Абсолютно точно. Рейтинг: 0 0

camel
(Гост) 22
отговор
22 октомври 2019 | 17:11

боли много отбора много силен Рейтинг: 1 1

А
(Гост) 21
отговор
22 октомври 2019 | 17:05

Иван Иванов в берое !!!! Рейтинг: 0 0

Хегемон
(Гост)
22 октомври 2019 | 17:24

Само истински Беройци в Берое ,стига вече с тези наемници,имаме си юноши,които се трудят и мечтаят да играят за първият отбор!Само Берое Рейтинг: 1 0

W w W . еКiРi365. сОм ---
(Гост) 20
отговор
22 октомври 2019 | 16:55

W w W . еКiРi365. сОм --- Футболна Екипировка 2019/20 --- БАРСА - РЕАЛ - МИЛАН - ИНТЕР - АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ и много други . Рейтинг: 0 1

ERNETPARI
(Гост) 19
отговор
22 октомври 2019 | 16:50

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фен
(Гост) 18
отговор
22 октомври 2019 | 16:50

Херо е голям треньор, ако от Берое му дадат власт и малко време ще станат отбор в тройката догодина! Рейтинг: 6 2

док
(Гост) 17
отговор
22 октомври 2019 | 16:32

Ненормална сган, я малко вземете да прочетете, какъв треньор е Херо,кои отбори е водил и какво е постигнал! Не ми пишете глупости,той е с класи над Томаш, тактически, игрово , мотивация, ама нали трябва да напишем нещо, верно глупост,ама нещо! Рейтинг: 7 2

1912
(Гост) 16
отговор
22 октомври 2019 | 16:19

Сега с този лапач на пари ще цъфнете и вържете както ние с югославското менте Желко. Къде ли не го изгониха Херо. Рейтинг: 8 8

Стара загора
(Гост) 15
отговор
22 октомври 2019 | 16:18

Абе голямо мучене и квичене под статия за берое! Гледайте си измислените ловешко говедарски катуни и не обсъждайте берое тъпани Рейтинг: 17 2

Пидирунгел
(Гост) 14
отговор
22 октомври 2019 | 16:12

Аз се надявах да вземем дедо Люпко ракиджията, за да си пием с него дюлевата на Аязмото. Рейтинг: 9 1

Фен
(Гост) 13
отговор
22 октомври 2019 | 16:07

Ако херо поеме Берое го чака бляскаво бъдеще даму мислят цеска- София и Левски ако няма катаклизми в бюджета предвижданиятами щесе сбъднат Рейтинг: 11 7

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Екипа на Спор.тал
(Гост)
22 октомври 2019 | 17:07

За да няма катаклизми в бюджета ще трябва да плащаш по-скъп ток! Рейтинг: 1 0

ФУТБОЛ МЕНИДЖЪР
(Гост) 12
отговор
22 октомври 2019 | 16:04

Първия онлайн ФУТБОЛ МЕНИДЖЪР, играта която ви плаща докато я играете! Информация за играта и най добрите стратегии може да намерите на---> spe4eliotigri3_blogspot _com Рейтинг: 1 1

Тия двамата по-
(Гост) 11
отговор
22 октомври 2019 | 16:00

долу , 9 и 10, от къдя са ги пуснали? И що ни могът да вържат едно изричение. От къдя на къдя? Рейтинг: 2 1

DDDD
(Гост)
22 октомври 2019 | 16:21

ти кат не разбираш ангилизиийски ко се отваряш Рейтинг: 0 0

DDDD
(Гост) 10
отговор
22 октомври 2019 | 15:52

Ай нийд а Херо Айм холдинг аут тил ди енд ъф дъ найт Хиз гада би стронг Анд хис года би фаст Анд хис года бе фреш фром дъ файт Рейтинг: 0 3

bgonairr
(Гост) 9
отговор
22 октомври 2019 | 15:50

Димитър не си пуска първенството по бнт щото го крие от бъргарите калин янакиев на кока и джудо и свещеника Благоев който служи на другите в студиото си Рейтинг: 1 3 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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