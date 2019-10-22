Херо поема Берое?

|
|
Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент
|
|
efbet Лига
Димитър Димитров е големият фаворит и почти сигурен нов старши треньор на Берое, твърди KotaSport.com. По информация на нашата медия, ако се стигне до окончателно разбирателство между двете страни, то Херо ще поеме цялата спортно-техническа власт при старозагорци. Той ще е мениджър – английски тип. Това означава, че оставката на досегашния спортен директор на клуба също ще бъде приета, след като вече това се случи с Томаш и екипа му.
В щаба на Димитър Димитров ще влязат познати лица. Той ще работи с екипа, с който се движи навсякъде – Петър Колев и Георги Чиликов. Има вероятност и евентуално Петър Колев да бъде лице на властта, ако Херо предпочете засега да остане встрани заради съдебните спорове с Иртиш.
Още по темата
|
›› efbet Лига
›› Live Scores
Календар
календар затвори
Няма мачове днес.
›› БГ Футбол
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 23
отговор
Те феновете на Берое са нещо средно между тъща и свекърва...вечно са недоволни! Там и Клоп да дойде с помощник Гуардиола пак няма да са доволни. Рейтинг: 9 2
(Гост)
Вярно е това. Но нека доуточним, че се чуват гласовете на по-пискливите фенове, които са малцинство. Рейтинг: 1 0
(Гост)
Абсолютно точно. Рейтинг: 0 0
(Гост) 22
отговор
боли много отбора много силен Рейтинг: 1 1
(Гост) 21
отговор
Иван Иванов в берое !!!! Рейтинг: 0 0
(Гост)
Само истински Беройци в Берое ,стига вече с тези наемници,имаме си юноши,които се трудят и мечтаят да играят за първият отбор!Само Берое Рейтинг: 1 0
(Гост) 20
отговор
W w W . еКiРi365. сОм --- Футболна Екипировка 2019/20 --- БАРСА - РЕАЛ - МИЛАН - ИНТЕР - АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ и много други . Рейтинг: 0 1
(Гост) 19
отговор
ПЕ ЧЕЛЕЕТЕ ПО 699$ НА МЕСЕЦ. ЕДИНСТВЕНОТО КОЕТО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ Е ДА СЕ РЕ ГИСТРИРАТЕ. БЕЗ ДА ВЛАГАШ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА 11 ТОП САЙТА. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФО ТУК. --------------------------------------B G S E C U R E - P T C - S I T E - C O M Рейтинг: 0 1
(Гост) 18
отговор
Херо е голям треньор, ако от Берое му дадат власт и малко време ще станат отбор в тройката догодина! Рейтинг: 6 2
(Гост) 17
отговор
Ненормална сган, я малко вземете да прочетете, какъв треньор е Херо,кои отбори е водил и какво е постигнал! Не ми пишете глупости,той е с класи над Томаш, тактически, игрово , мотивация, ама нали трябва да напишем нещо, верно глупост,ама нещо! Рейтинг: 7 2
(Гост) 16
отговор
Сега с този лапач на пари ще цъфнете и вържете както ние с югославското менте Желко. Къде ли не го изгониха Херо. Рейтинг: 8 8
(Гост) 15
отговор
Абе голямо мучене и квичене под статия за берое! Гледайте си измислените ловешко говедарски катуни и не обсъждайте берое тъпани Рейтинг: 17 2
(Гост) 14
отговор
Аз се надявах да вземем дедо Люпко ракиджията, за да си пием с него дюлевата на Аязмото. Рейтинг: 9 1
(Гост) 13
отговор
Ако херо поеме Берое го чака бляскаво бъдеще даму мислят цеска- София и Левски ако няма катаклизми в бюджета предвижданиятами щесе сбъднат Рейтинг: 11 7
(Гост)
За да няма катаклизми в бюджета ще трябва да плащаш по-скъп ток! Рейтинг: 1 0
(Гост) 12
отговор
Първия онлайн ФУТБОЛ МЕНИДЖЪР, играта която ви плаща докато я играете! Информация за играта и най добрите стратегии може да намерите на---> spe4eliotigri3_blogspot _com Рейтинг: 1 1
(Гост) 11
отговор
долу , 9 и 10, от къдя са ги пуснали? И що ни могът да вържат едно изричение. От къдя на къдя? Рейтинг: 2 1
(Гост)
ти кат не разбираш ангилизиийски ко се отваряш Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
Ай нийд а Херо Айм холдинг аут тил ди енд ъф дъ найт Хиз гада би стронг Анд хис года би фаст Анд хис года бе фреш фром дъ файт Рейтинг: 0 3
(Гост) 9
отговор
Димитър не си пуска първенството по бнт щото го крие от бъргарите калин янакиев на кока и джудо и свещеника Благоев който служи на другите в студиото си Рейтинг: 1 3