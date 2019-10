НБА "Снайперът" Бъди Хийлд се съгласи на нов договор с Кингс 22 октомври 2019 | 15:19 - Обновена 0



ESPN story on Buddy Hield, Kings reaching agreement on extension. https://t.co/zPe19kuBuU — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 21, 2019 Новият договор на Хийлд, който влиза в сила от сезон 2020/2021, е за 4 години и е на обща стойност 106 милиона долара. Специфичното в случая е, че 86 милиона са гарантирани, а останалите 20 милиона са под формата на бонуси и тях Хийлд ще си заслужи при изпълнението на определени условия. НБА инсайдърите уточняват, че до 94 милиона бонусите се смятат за по-лесно постижими, а останалите 12 милиона са по-трудно изпълними и за тях 26-годишният бахамец ще трябва да се потруди доста повече.

Buddy Hield had a message for Vlade Divac



(via @SeanCunningham)pic.twitter.com/zTopxw4k80 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 19, 2019 Хийлд започва четвъртия си сезон в столицата на Калифорния. “Кралете” го привлякоха в състава си през февруари 2017 година в рамките на сделката по преминаването на ДеМаркъс Казънс в Ню Орлиънс Пеликанс.

Buddy Hield says he sees the Kings’ four-year, $90M offer "like an insult” and is ready to find another home if they can’t get a deal done by Monday



"I feel like I’m worth more than that. If you say I’m your guy...I just need you to show it."



Любопитното е, че само преди дни Хийлд публично се оплака от предишната оферта на Кингс, която бе 90 милиона долара (гарантирани) за 4 години. Часове преди достигането на споразумение пък стрелящият гард се пошегува пред камерите с генералния мениджър на Сакраменто Владе Дивац по време на шоу мач, правейки му знак, че иска да види парите на сръбската баскетболна легенда.



