Лека атлетика Шонте-Лоу се бори с рак на гърдата, но тренира за пета олимпиада 22 октомври 2019 | 15:10









View this post on Instagram A post shared by Chaunte Lowe (@chauntelowe) on Jul 26, 2019 at 12:24pm PDT Понякога животът подлага хората на тежки изпитания. От подобна съдба не са застраховани и най-добрите спортисти. Бронзовата медалистка в скока на височина от Олимпийските игри в Пекин през 2008 година Шонте Хауърд-Лоу наскоро започна една от най-тежките битки в живота си - тази с рака на гърдата. В средата на 2019-а американката научава страшната вест - има рак на гърдата. И тъй като не иска да повярва, се подлага на повторно изследване. "Не можех да повярвам, подложих се още веднъж на изследвания. Първата ми мисъл беше: На кого ще оставя трите си деца, кой ще се грижи за тях по-добре от мен самата? Но почти веднага отхвърлих тази мисъл – трябва да се боря за живота си, заради тях и заради съпруга ми Марио, който ме обича толкова много", сподели в интервю за NBС скачачката. Тя обаче продължава да тренира усилено за петата си олимпиада, надявайки се, че ще бъде там не за да преследва медали, а за да даде личен пример, че човек може да се пребори с коварната болест.



"Може да се случи на всеки, без значение от възрастта. Знам, че моята история може да спаси нечий живот. Преглеждайте се, за да спасите живота си. Не искам да ме съжаляват. Имах късмета да разбера за рака в ранен етап, когато има шансове за положителна развръзка.



Аз не пия, не пуша, тренирам редовно - тези неща би трябвало да ме предпазят от подобно нещо. Изглежда, че вече най-голямата ни защита е ранното откриване на болестта.



View this post on Instagram A post shared by Chaunte Lowe (@chauntelowe) on Oct 16, 2019 at 5:59am PDT За медал в Токио и не мисля – момичетата вдигнаха летвата твърде високо. Но съм твърдо решена да опитам отново - заради децата ми и съпруга ми, заради всичките страдания, изпитания и съмнения, които ме споходиха напоследък. Искам да съм първата, която на 36 години ще участва на скок височина на пет олимпиади! Вярвам, че ще успея”, каза още Шонте-Лоу.



В кариерата си тя има още световна титла в зала от Истанбул 2012, сребро от планетарния шампионат под покрив в Доха през 2010 г., както и световно сребро на открито от Хелзинки 2005.

