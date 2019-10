Едни от най-големите звезди на женския волейбол гости на Европейската Гала в София

Едни от най-големите звезди в женския волейбол ще бъдат официални гости на Европейската Волейболна Гала, която ще се проведе в София.

Престижният форум, на който ще бъде изтеглен жребият за най-класния европейски клубен турнир - Шампионската лига (мъже и жени), ще се проведе на 25 октомври (петък) от 18:00 часа в хотел Маринела.

Най-голямото име в италианския волейбол - Франческа Пичинини, която прекрати наскоро активната си спортна кариера, една от най-значимите фигури в турския волейбол - Неслихан Демир (Турция), кралицата на френския волейбол - Виктория Рава (Франция), която в момента е президент на Кан, както и MVP на Евроволей 2019 Тияна Бошкович (Сърбия) ще бъдат след елита на европейския волейбол, който ще присъства на живо на форума.

