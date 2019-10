Световно признание за български треньор (снимки)

Младият волейболен специалист Кристиан Михайлов продължава да се издига в йерархията и да върви нагоре успешно в треньорското поприще. В рамките на осем дни, в египетската столица Кайро, той участва в специален треньорски курс, от най-високото ниво III, организиран от Международната федерация по волейбол (FIVB). За протичането на обучението и успешното му завършване, повече Кристиан Михайлов разказва специално за BGvolleyball.com:

“След като миналата година в Литва успешно взех сертификат от треньорски курс на FIVB от категория Level II, година по-късно успях да направя следващата и изключително важна крачка в моето кариерно развитие като професионален треньор по волейбол, като получих възможността да взема участие в най-високото ниво на волейболното оценяване за треньори от световната федерация - FIVB Coaches Course Level III Train of the Trainers (Pro Licensed). Искам да благодаря на тийм мениджъра на ВК Марица Пловдив - Борис Халачев за подкрепата, която ми оказа, за да имам възможността да бъда част от това прекрасно събитие и да представям българския волейбол на световната сцена“.

Младият специалист, който започва своя път в Хектор и който има опит от Германия, където работи заедно с белгийския специалист Витал Хайнен, както и шампионски опит от съвместната си работа в Марица и в националния тим на България за жени с Иван Петков, разказва още, че по време събитието в Кайро се е докоснал до едни от водещите лица в съвременния волейбол.

„Изключително впечатлен и благодарен съм на инструкторите от FIVB, като главен инструктор на курса бе легендата на американския волейбол Джон Кесел. Той е Инструктор от IV ниво към FIVB, както и Директор на департамента за развитие на спорт в Щатите и част от Залата на славата на американския волейбол. Помагаха му инструктори( II и III ниво) като Кристиан Крьогер от Германия и Шериф Елшемерли от Египет. Имаше и специален гост от Канада - Марк Тенант, който представи много интересна концепция за дългосрочно развитие на спортистите в Канада и в частност във волейбола“, разказва още Кристиан Михайлов.

„В курса взеха участие 42 треньори от 30 различни страни по света, като имаше такива от Бразилия, Хърватия, Гърция, Япония, Корея, от много други азиатски и африкански страни, както и бившия национален състезател на Словакия и на Тренто - Мартин Немец. Прекрасна възможност за създаване на нови приятелства и обмяна на информация и идеи за развитието на нашия любим спорт, като ме впечатлиха разказите на треньорите от Африка, които имат изключително трудни условия на работа, но все пак развиват професионален спорт и дават всичко от себе си, за да достигнат най- високото ниво на елитния волейбол“, казва още Михайлов.

„Участието в курса идва в много интересен етап от моята кариера, след като прекарах едно доста ползотворно лято с националния отбор на България за жени и успях да се докосна до важни точки в планирането и периодизацията на един национален отбор в сгъстен график с участия в турнир като Лигата на нациите, Олимпийска квалификация и Европейско първенство. Най- големите ми впечатления и полза от участието естествено останаха след ежедневната комуникация с американския инструктор Джон Кесел. За 8 дни в Кайро, той ме накара да се замисля много върху това, каква е следващата крачка в развитието на един треньор и как да се подобряваш в своята професия с всеки изминал ден. Как да предаваш информация и да представяш своите идеи за волейболната игра на своите състезатели, така че да бъде най- ефективно възприемането и разбирането от тяхната страна, или така наречения модел Learning & Teaching. Успях да се запозная в детайли с американската система на игра, планирането и периодизацията в отделни цикли, които се различават коренно от Европейския елитен волейбол, но аз ще се опитам да вкарам някои интересни неща от тях в моята концепция за волейбол“, продължава младият специалист.

В края на курса участниците бяха подложени на специален тест с теория и практика, като българският треньор изкара резултат 89 %, вторият най-добър. „Отличникът“ бе с 91 %. По този начин Кристиан Михайлов получи сертификат за успешно завършване на FIVB Coaches Course Level III Train of the Trainers, което се равнява на професионален лиценз за старши треньор по волейбол от световната федерация. С новата си тапия, Михайлов ще може на свой ред да предава своето знание на студенти в подобни курсове.

„Много съм радостен, че имах възможността да бъда част от FIVB Coaches Course Level III Train of the Trainers. Успях да обменя много опит, идеи и информация с много добри треньори от различни националности и да създам добри волейболни контакти за в бъдеще. Много съм радостен, че създадох много нови приятелства и се запознах с прекрасни хора.

Петков, разказва още, че по време събитието в Кайро се е докоснал до едни от водещите лица в съвременния волейбол.

„Изключително впечатлен и благодарен съм на инструкторите от Фивб, като главен инструктор на курса бе легендата на американския волейбол Джон Кесел. Той е Инструктор от IV ниво към Фивб, както и Директор на департамента за развитие на спорт в Щатите и част от Залата на славата на американския волейбол. Помагаха му инструктори( II и III ниво) като Кристиан Крьогер от Германия и Шериф Елшемерли от Египет. Имаше и специален гост от Канада - Марк Тенант, който представи много интересна концепция за дългосрочно развитие на спортистите в Канада и в частност във волейбола“, разказва още Кристиан Михайлов.

„В курса взеха участие 42 треньори от 30 различни страни по света, като имаше такива от Бразилия, Хърватия, Гърция, Япония, Корея, от много други азиатски и африкански страни, както и бившия национален състезател на Словакия и на Тренто - Мартин Немец. Прекрасна възможност за създаване на нови приятелства и обмяна на информация и идеи за развитието на нашия любим спорт, като ме впечатлиха разказите на треньорите от Африка, които имат изключително трудни условия на работа, но все пак развиват професионален спорт и дават всичко от себе си, за да достигнат най- високото ниво на елитния волейбол“, казва още Михайлов.

„Участието в курса идва в много интересен етап от моята кариера, след като прекарах едно доста ползотворно лято с националния отбор на България за жени и успях да се докосна до важни точки в планирането и периодизацията на един национален отбор в сгъстен график с участия в турнир като Лигата на нациите, Олимпийска квалификация и Европейско първенство. Най- големите ми впечатления и полза от участието естествено останаха след ежедневната комуникация с американския инструктор Джон Кесел. За 8 дни в Кайро, той ме накара да се замисля много върху това, каква е следващата крачка в развитието на един треньор и как да се подобряваш в своята професия с всеки изминал ден. Как да предаваш информация и да представяш своите идеи за волейболната игра на своите състезатели, така че да бъде най- ефективно възприемането и разбирането от тяхната страна, или така наречения модел Learning & Teaching. Успях да се запозная в детайли с американската система на игра, планирането и периодизацията в отделни цикли, които се различават коренно от Европейския елитен волейбол, но аз ще се опитам да вкарам някои интересни неща от тях в моята концепция за волейбол“, продължава младият специалист.



В края на курса участниците бяха подложени на специален тест с теория и практика, като българският треньор изкара резултат 89 %, вторият най-добър. „Отличникът“ бе с 91 %. По този начин Кристиан Михайлов получи сертификат за успешно завършване на FIVB Coaches Course Level III Train of the Trainers, което се равнява на професионален лиценз за старши треньор по волейбол от световната федерация. С новата си тапия, Михайлов ще може на свой ред да предава своето знание на студенти в подобни курсове.



„Много съм радостен, че имах възможността да бъда част от FIVB Coaches Course Level III Train of the Trainers. Успях да обменя много опит, идеи и информация с много добри треньори от различни националности и да създам добри волейболни контакти за в бъдеще. Много съм радостен, че създадох много нови приятелства и се запознах с прекрасни хора от различни краища на света, с които продължаваме да сме в контакт и след приключването на курса. Препоръчвам все повече български треньори от новата генерация, като мен да инвестират време и средства и ако имат възможност да участват в треньорски семинари и курсове, защото ние сме бъдещето на волейбола в България“, споделя още Кристиан Михайлов, който покрай курса сбъдна и една от мечтите си – да посети Кайро и да види отблизо местните култура и обичаи. Разбира се, той бе част и от група, която направи забележителна обиколка сред най-големите атракции в Египет, а именно Пирамидите и Сфинкса. Не на последно място, Кристиан се наслади и на специална разходка в Сахара на гърба на камила. „Просто сбъдната мечта и го пожелавам на всеки“, казва в заключение с усмивка Кристиан Михайлов.